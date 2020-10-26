شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى إخوانى يحرض التنظيم الإرهابى لشن عمليات عنف جديدة ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات واضحة، ودعوات تحريضية صريحة، حرض القيادى الإخوانى أحمد عبد العزيز الذى كان مستشارا لمحمد مرسى العياط، جماعة الإخوان الإرهابية على أعمال عنف جديدة داخل الدولة المصرية وذلك عبر منصات إعلامية ممولة من أمير قطر تميم بن حمد.

وواصل "عبد العزيز" تحريضه على العنف في حوار نشره الموقع الإخوان "عربى 21"، مطالبا جماعة الإخوان الإرهابية باستبدال شعار "سلميتنا أقوى من الرصاص" بالصدام المسلح مع أجهزة الدولة المصرية، زاعما أن ذلك دفاع عن النفس بما تيسر من أسلحة، معتبرا ذلك أمر "شرعى ومشروع".

وفضح القيادى الإخوانى جماعته، ونبنى قطاعات كبيرة داخل التنظيم العنف وحمل السلاح ضد الدولة المصرية قائلا:"من الوارد أن تتحول قطاعات من جماعة الإخوان إلى تبني خيار المواجهات العنفية مع قوى الأمن والداخلية".