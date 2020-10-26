شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع خط السكك الحديدية المنطلق من الإسكندرية للخرطوم × 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 12 معلومة كل ما تريد معرفته عن مشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان الذى عاد من جديد بعد تأجيل تنفيذ حوالى عامين بسبب الأحداث التي مرت بها السودان، حيث اتفقا وزيرا نقل البلدين مؤخرا على إحياء المشروع وتنفيذه.

1ـ المشروع يمتد بالبلدين بأطوال حوالى 900 كم.

2ـ الخط السككى ينطلق من الإسكندرية واصلا حتى أسوان في اتجاه الخرطوم.

3ـ الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية عرض تمويل هذا المشروع.

4ـ المرحلة الأولى تمتد من أسوان حتى وادى حلفا السودانية.

5ـ هذا الخط سيمتد في الأراضى السودانية بطول 250 كم.

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6ـ مخطط مستقبلا يربط هذا الخط كافة الأراضى بالبلدين.

7ـ التنفيذ سيكون وفقا لمواصفات السكك الحديدية المصرية باعتبار أن خط سكك حديد السودان قديم لا يتماشى مع خطوط السكك العالمية.

8ـ هذا الخط سيكون لنقل الركاب والبضائع معا.

9ـ سيتم بدء التنفيذ عقب انتهاء دراسات الجدوى والدراسات الفنية للمشروع.

10ـ سيتم تشكيل لجنة تنسيق عليا تضم وزيرى النقل والخارجية بالبلدين لمتابعة تنفيذ المشروع.

11ـ فكرة المشروع ظهرت بقوة عندما طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته إلى الخرطوم نهاية 2018 .

12ـ المشروع تأجل تنفيذ بسبب الأحداث التي تعرضت لها السودان مع بداية 2019 وانتهت بالإطاحة بالرئيس السودان السابق عمر البشير.