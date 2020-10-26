مطار القاهرة: سفر ووصول 16 ألف راكب على متن 150 رحلة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، 75 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 7911 راكبا، كما يغادر المطار 75 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 8831 راكبا.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر و الوصول سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة 150 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة تحمل حوالي 16 ألف راكب من جنسيات مختلفة.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.