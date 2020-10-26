محمد اسماعيل - القاهرة - أسامة علي
نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجود خطأ في كتاب التربية الاسلامية المقرر على الصف الخامس الابتدائي.
كانت صفحات السوشيال ميديا تداولت تدوينات حول وجود خطأ في الصفحة الـ67 بكتاب التربية الدينية الإسلامية في سورة التكوير، حيث تمت كتابة الآية رقم 24 ناقصة، فمكتوب في الكتاب : {وما هو بضنين} رغم أن الآية من المفترض ان تكتب كما يلي {وما هو على الغيب بضنين}.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له عبر أحد جروبات المعلمين على تطبيق واتساب أن الصورة المتداولة هي صورة من النسخة التجريبية لكتاب التربية الدينية المطور الخاص بدولة الإمارات الشقيقة عام ٢٠١٦م، وتم تدارك الأمر عندهم بعد ذلك، ومؤخرا قامت الأطراف المتنازعة في اليمن باستغلال الصورة القديمة لاتهام الطرف الآخر بالتسبب في هذا الخطأ.
وشدد وزير التربية والتعليم على أنه لا شأن للمناهج المصرية بالخبر المتداول، مطالبا عدم تداول أي خبر عن المناهج إلا بعد العودة لديوان وزارة التربية والتعليم المصرية، أو التأكد من الكتب المقررة في المدارس المصرية هذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم يرد على شائعة وجود خطأ في كتاب الدين الإسلامي لخامسة ابتدائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.