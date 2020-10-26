وزير النقل يبحث التعاون مع سفيري الدنمارك والنرويج في مجال النقل البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن مصر تولي أهمية كبيرة لبروتوكولات المنظمة البحرية الدولية IMO التي تطرحها لصالح صناعة النقل البحري في ظل الظروف التي يمر بها العالم إثر تداعيات أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن وزارة النقل المصرية بالتنسيق مع وزارة الصحة اتخذت عدد من الإجراءات والتنسيقات الخاصة فيما يتعلق بنتائج اختبار ”كوفيد 19″، بما يتوافق مع قرارات مجلس الوزراء ومنظمة الصحة العالمية وبما يسهل عملية تغيير أطقم البحارة للسفن المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الفريق وزير النقل، مع كلا من سفين أولينج سفير الدنمارك بالقاهرة و لينا ناتاشا ليند سفيرة النرويج بالقاهرة، لبحث التعاون في مجال النقل البحري.

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وناقش الاجتماع الثلاثي الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية في الموانئ المصرية الخاصة بشأن فيروس كورونا والتسهيلات الإجرائية التي يتم اتخاذها من الجانب المصري فيما يتعلق بتغيير أطقم السفن في الموانئ المصرية.

من جانبه قال السفير الدنماركي، إن مصر لديها كافة مقومات النجاح في مجال النقل البحري وشكر الجانب المصري على الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل تغيير أطقم السفن مضيفا أن هناك اهتمام كبير من الشركات الدنماركية بضخ استثمارات في مصر وخاصة في مجال الموانئ البرية والجافة خاصة ان المناخ الاستثماري فيها مناخ واعد ،كما أعربت سفيرة النرويج عن اهتمام عدد من الشركات النرويجية بالتعاون مع الشركة المصرية في مجال النقل وخاصة في قطاع النقل البحري وما يرتبط به من أنظمة معلومات وتكنولوجيا مشيدا بالإجراءات التي يتخذها الجانب المصري لتسهيل تغيير أطقم السفن في مينائي السويس وبورسعيد.

و اكد وزير النقل أن هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية واعدة في مجال النقل التي يمكن أن تشكل نموذجا مثمراً للتعاون بين الشركات المصرية من جهة والشركات الدنماركية والنرويجية من جهة أخرى وان الجانب المصري يتطلع لمزيد من التعاون مع هذه الشركات في مختلف مجالات النقل.​