شكرا لقرائتكم خبر عن دائرة البدرشين.. فوز نادر عبده وإعادة بين 4 مرشحين على مقعدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة البدرشين بالجيزة نتائج التصويت في الانتخابات التي تجرى على 3 مقاعد، مشيراً إلى أن عدد المقيدين في الدائرة 625 ألف و913 ناخباً، حضر منهم 202 ألف و769 ناخباً، وبإجمالي أصوات صحيحة بلغت 179 ألف و10 أصوات، وأصوات باطلة بلغت 23 ألف و759 صوتاً.
نادر عبده صديق محمد 95700
عماد الدرجلى 84016
حازم رياض جوده على 85055
عمرو سمير عبد السميع الديب 13547
عماد الدين احمد امام احمد 24379
فاروق ابوعيطه 10256
عبدالنبى محمود ابراهيم محمود 14025
سامح شقير 10452
ابوبكر غريب 23716
اشرف عمر مصطفى مراد 4054
سامح عثمان صادق محمد 9786
جمال علاوه 3583
عمرو الحمزاوى 5566
محمود سيد ابوزيد 16633
وحيد سيد تهامى 6712
محمود الجدوى 9200
سيد غلاب محمد مبروك 14312
مها الكاشف 18896
احمد مشاعيل 14211
مصطفى القط 2756
عمرو جمعه كامل محمد 7544
محمود صبرى فرغلى على 4694
رجب فرج محمود حمد عوض 5126
احمد محمود بشير مليجى 5015
رمضان سيد محمود 3566
يسرى على عبدالفتاح حمور 8520
طارق يوسف قرنى عبدالحليم 9069
الحفنى عبدالمعز الشيخ محمد الحفنى الحسينى 26641
وحصلت القائمة الوطنية من اجل مصر على 108758 صوتاً، فيما حصلت قائمة نداء مصر على 50739 صوتاً.
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