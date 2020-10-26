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إعادة على مقاعد دائرة المنتزه.. مى محمود وأبو العباس تركى والحمامى وسردينة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية نتائج التصويت، التي يجرى الانتخاب خلالها على 4 مقاعد، مشيراً إلى أن عدد المقيدين في الدائرة مليون 108 آلاف و34 صوتا، حضر منهم 155 ألفا و925 ناخبا، وبإجمالي أصوات صحيحة بلغت 118 ألفا و684 صوتاً، وأصوات باطلة بلغت 37 ألفا و241 صوتاً.

وحصل المرشحون على الأصوات الآتية:

أبو العباس تركى 51303

محمد حسين الحمامى 36134

عبد الفتاح يحيى 29384

أشرف سردينه 35597

مى محمود 23222

مروه التونى  17932

محمد الجمسى 13124

أميره مرسى 5847

هاجر الحسينى السيد 5415

محمد سعد الهوارى 14524

هانى الأسيوطى 4927

وليد العتى 5027

عبدالحميد زايد 5691

مصطفى الروينى 8429

محمد إسماعيل بسيونى سليمان 3506

احمد البحيرى 3721

وائل الطنيخى 4080

محمد عبدالعال 4646

ابراهيم محمود 2495

محمد علوه 3915

أحمد فره 1243

أدهم سعد محمود يوسف 3628

محمد حربى عبادى عيسى 124

احمد نبيل عبدالمنعم محمد رزق 2167

نايل راغب عيسى فرج مصطفى 2000

شريف عريف حميده عبدالله بريك 9640

سمير راشد 4984

اشرف شيحه  11383

احمد ابراهيم ابو اليزيد محمد 7277

ابراهيم الليثى 3837

محمد احمد محمد السعداوى 2372

محمد عبدالرحمن محمود عبدالمنعم 1948

أحمد عمرو محمد على كريم 3361

كمال البشير 2547

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أحمد والى 1802

اشرف الخولى  1650

محمد نعمان  2020

حنان عبدالهادى محمد 3417

محمد السيد مصطفى شاهين 3489

احمد جمال ابوالوفا ابوالنصر 1898

وائل محمد على ابراهيم احمد 1267

احمد فؤاد سعد عبدالله ابوهندى 4711

على صبرى اسماعيل احمد 2089

جمال فهيم عبدالسلام شريف 2269

محمد احمد السيد زايد 2251

عمرو عادل على جمال الدين 2195

مجدى محمود محمد احمد 2104

سمير محفوظ فؤاد 1729

احمد السعيد يوسف صالح 1589

منال خليفه محمد احمد 5056

وفاء صابر عبد الحليم على 3801

كرم حامد محمود رشوان 1380

عبد العزيز عبده عبد العزيز احمد 1461

حسنى عبد الصبور 1237

عادل ميخائيل بخيت ميخائيل  9473

عنتر الوردانى حسين بخيت 3130

منى محمد عبد الستار الصاوى 5989

احمد حسن البطش  10906

عبد العزيز محمدى محمد مسعود 2632

سماح خليفة خليفة محمد غبارى  2223

مارى فايز فهيم فرج 8000

عادل سعد محمد شحاته 1589

محمود صبحى بيومى بكر 1683

ماهر عبدالملاك شحاته عبدالملاك 8293

محمد شوقى السيد جادالله 2217

محمد ابوفراج عطا محمد سليم 8937

منال محمد محجوب متولى 12273

هند قبارى خميس  الجبالى 5270

 

وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 87539 صوتاً، فيما حصلت قائمة نداء مصر على 32419.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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