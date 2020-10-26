إعادة على مقاعد دائرة المنتزه.. مى محمود وأبو العباس تركى والحمامى وسردينة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية نتائج التصويت، التي يجرى الانتخاب خلالها على 4 مقاعد، مشيراً إلى أن عدد المقيدين في الدائرة مليون 108 آلاف و34 صوتا، حضر منهم 155 ألفا و925 ناخبا، وبإجمالي أصوات صحيحة بلغت 118 ألفا و684 صوتاً، وأصوات باطلة بلغت 37 ألفا و241 صوتاً. وحصل المرشحون على الأصوات الآتية: أبو العباس تركى 51303 محمد حسين الحمامى 36134 عبد الفتاح يحيى 29384 أشرف سردينه 35597 مى محمود 23222 مروه التونى 17932 محمد الجمسى 13124 أميره مرسى 5847 هاجر الحسينى السيد 5415 محمد سعد الهوارى 14524 هانى الأسيوطى 4927 وليد العتى 5027 عبدالحميد زايد 5691 مصطفى الروينى 8429 محمد إسماعيل بسيونى سليمان 3506 احمد البحيرى 3721 وائل الطنيخى 4080 محمد عبدالعال 4646 ابراهيم محمود 2495 محمد علوه 3915 أحمد فره 1243 أدهم سعد محمود يوسف 3628 محمد حربى عبادى عيسى 124 احمد نبيل عبدالمنعم محمد رزق 2167 نايل راغب عيسى فرج مصطفى 2000 شريف عريف حميده عبدالله بريك 9640 سمير راشد 4984 اشرف شيحه 11383 احمد ابراهيم ابو اليزيد محمد 7277 ابراهيم الليثى 3837 محمد احمد محمد السعداوى 2372 محمد عبدالرحمن محمود عبدالمنعم 1948 أحمد عمرو محمد على كريم 3361 كمال البشير 2547 Advertisements أحمد والى 1802 اشرف الخولى 1650 محمد نعمان 2020 حنان عبدالهادى محمد 3417 محمد السيد مصطفى شاهين 3489 احمد جمال ابوالوفا ابوالنصر 1898 وائل محمد على ابراهيم احمد 1267 احمد فؤاد سعد عبدالله ابوهندى 4711 على صبرى اسماعيل احمد 2089 جمال فهيم عبدالسلام شريف 2269 محمد احمد السيد زايد 2251 عمرو عادل على جمال الدين 2195 مجدى محمود محمد احمد 2104 سمير محفوظ فؤاد 1729 احمد السعيد يوسف صالح 1589 منال خليفه محمد احمد 5056 وفاء صابر عبد الحليم على 3801 كرم حامد محمود رشوان 1380 عبد العزيز عبده عبد العزيز احمد 1461 حسنى عبد الصبور 1237 عادل ميخائيل بخيت ميخائيل 9473 عنتر الوردانى حسين بخيت 3130 منى محمد عبد الستار الصاوى 5989 احمد حسن البطش 10906 عبد العزيز محمدى محمد مسعود 2632 سماح خليفة خليفة محمد غبارى 2223 مارى فايز فهيم فرج 8000 عادل سعد محمد شحاته 1589 محمود صبحى بيومى بكر 1683 ماهر عبدالملاك شحاته عبدالملاك 8293 محمد شوقى السيد جادالله 2217 محمد ابوفراج عطا محمد سليم 8937 منال محمد محجوب متولى 12273 هند قبارى خميس الجبالى 5270 وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 87539 صوتاً، فيما حصلت قائمة نداء مصر على 32419.

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