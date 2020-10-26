شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. البيان الإحصائى لمرشحى الدائرة الرابعة ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة للدائرة الرابعة، بمحافظة بنى سويف، المشرفة على إنتخابات مجلس النواب 2020 ومقرها مركز شرطة ببا، والتى تضم مراكز " ببا، سمسطا، الفشن"، نتائج انتخابات الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

أسفرت النتائج عن حصول طه محمد بهجت، مركز الفشن، على عدد أصوات 71287، وحسام العمدة، مركز سمسطا على عدد أصوات 68692، وأحمد على عباس، مركز ببا عدد أصوات 50169، وحسين مسلم مركز الفشن، عدد أصوات 31625، وطارق مجاور، مركز ببا عدد أصوات 28322، ومحمود أبو زيد مركز سمسطا عدد أصوات 25032 .

وكان قد بدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.

في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

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وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.