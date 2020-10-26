شكرا لقرائتكم خبر عن تعلميات جديدة من قطاع المعاهد الأزهرية للتعامل مع ظهور حالات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، توجيهات جديدة لشيوخ المعاهد للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وتضمن المنشور الذي وصل لكافة المعاهد؛ الحرص على تطهير المعاهد والإدارات ودواوين المناطق باستمرار قبل دخول الطلاب والعاملين وبعد خروجهم، مع التحذير من تعقيم الفصول أو المكاتب الإدارية في وجود الطلاب والعاملين).

تضمنت التعليمات ، استخدام الإذاعة المدرسية في نشر الرسائل الصحية بأسلوب الجرعات التوعوية المصغرة، وذلك بالتركيز على معلومة صحية واحدة يوميا، والتأكيد على أهمية الالتزام بها، ومتابعة تنفيذها عن طريق المعلمين والمشرفين.

الحرص على نظافة المعاهد والإدارات ودواوين المناطق باستمرار، وعدم تراكم القمامة فيه، والتهوية الجيدة للفصول والمعامل ودورات المياه وحجرات الأنشطة المختلفة، ومراعاة تطهير خزانات المياه بصفة دورية إن وجدت، تنظيف وتطهير الأسطح المشتركة مثل: (المقاعد - الكراسى - مقابض الأبواب - صنابير المياه - أحرف السلالم) باستخدام الكلور المخفف (يضاف 20سم مكعب من الكلور تركيز 5 % إلى كل لتر واحد من المياه، تحت إشراف مارس العلوم بالمعهد.

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توفير الصابون السائل والمطهرات، داخل دورات المياه وإن لم تتوفر يتم شراؤها بعمل سلفة، ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون جيدا لمدة لا تقل عن 30 ثانية، توعية (التلميذ / الطالب) بضرورة تناول الطعام والشراب الخاص به، وعدم تناول أطعمة من الباعة الجائلين، التأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة وعدم نزعها.

اصطحاب ( التلميذ / الطالب) لقارورة المياه الخاصة بهم، و التخلص الآمن من الكمامات والمناديل الورقية المستعملة بإلقائها في صناديق القمامة ، وليس على الأرض ، تطبيق المسافات الأمنة بين الطلاب داخل الفصل والقاعات ،تخصيص غرف عزل مؤقت بخلاف حجرة الزائرة الصحية تستخدم عند الاشتباه في احد الحالات بين الطلاب او العاملين بالمعهد، في حالة لا قدر الله ظهور أي حالات إصابة مؤكدة يجب اتباع الإجراءات التي نص عليها منشور قطاع المعاهد رقم ( 21 ) لسنة 2020.