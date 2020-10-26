شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للقضاء على الأمية في وسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعلن مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء تنفيذ حملة للقضاء على الأمية وتعليم الكبار بمختلف القري والتجمعات بوسط سيناء. وأكد أسامه أحمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، ان الحملة بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. أضاف خلال الاجتماع التنفيذي المصغر الذي عقد برئاسته وبحضور أكرم عبدالعظيم، مدير إدارة محو الأمية بالحسنه ورؤساء قري المركز والمدينة، أن الأمية تهدد المجتمع وتحرمه من التقدم والرقي. ووجه رؤساء القري بإعداد حصر كامل للمواطنين الذين لم يلتحقوا بالدراسه في كل قرية لإعداد فصول دراسية لهم، والقضاء على الأمية بوسط سيناء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,540

تعافي 98,903

وفيات 6,199

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