شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل حملات النظافة في مدينة الحسنة بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواصلت حملات النظافة بمدينة الحسنة بوسط سيناء، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.
وقال أسامة محمد أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة،ان حملات النظافة تتواصل داخل المدينة تحت إشراف إدارة البيئة بالمجلس.
أضاف أن حملة النظافة جرت في حي السلام، حيث تم رفع وإزالة جميع المخلفات من القمامه والأتربة والحجاره الصلبه من الشوارع الرئيسية.
أشار إلى إزالة ورفع الأتربة بكميه (10) طن من المخلفات المتناثرة، وذلك حرصا على النظافة العامه وحفاظا على صحه وسلامه المواطنين وعدم إنتشار الأمراض.
ناشد جميع الأهالي الكرام بالالتزام بإلقاء القمامة في الصناديق المخصصة بذلك، وذلك تحت شعار «مدينة جميلة ونظيفة».
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