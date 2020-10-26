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بالأرقام.. اللجنة العامة تعلن نتيجة انتخابات النواب بين مرشحى دائرة ملوى بالمنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة دائرة ملوى، بمحافظة المنيا، عدد الأصوات الصحيحة التي قامت بالتصويت لإختيار مرشحى إنتخابات مجلس النواب في جميع اللجان 125557 صوتا، والأصوات الباطلة 19900 صوتا، وأن إجمالي الحضور من الناخبين بلغ 145457 ناخبا، وجاءت كالتالى بعد فرز الأصوات من قبل اللجنة العامة.

عمرو حسن عيسى غلاب _ 14780  

رياض عبد الستار حسن إبراهيم 23829

محمد عبد الحكيم أبوزيد رشدان _ 23436

هيلاسلاسى غنى ميخائيل عياد  _ 25188  

حازم محمد عبد الهادى محمود _ 18257

محمد حامد محمود على الكاشف _ 14537

مصطفى فتحى راتب محمد _ 12201

محمد خلف عبد الرحمن احمد _ 7956  

محمد مصطفى محمود محمد كمال _  17417

احمد ماهر عبد الله سليم يوسف _ 6374

اسامه عبدالشكور حمزه دردير  14599

مصطفى محمد شحاته على   378

سيد محمد حسين عبدالرحمن  4147

محمد محمد مرتضى رشدى سليم   1727

محمد عبدالحميد مصطفى محمود  4976

خالد محمد إمام على  8804

هانى ناصف عبد النظير عبد العاطى  2065

صابر محمد طلعت احمد 2638

محمد عبدالله عبدالسلام محمد  8565

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محمد سيد زكى عبد القادر 12096

حسام على محمود محمد  9930

على احمد فرغلى محمد منير يوسف   14795

ياسر حسن عبدالقادر محمد  4871

صلاح اسماعيل على مطر  12392

رأفت نبيل وهيب ينى  14605

كرم زكى فرج الله مريانس  6690

عمر طه محمد عبد الرحمن  1503

زاهر ناجح زاهر قلينى 7144

خالد سعد أحمد سلطان  3222

محمد عبد اللطيف محمد عبدالجليل 7424

محمد محمد صادق عمر رشوان  6584

شريف نادى موسى دياب 10505

سامح محمد صديق مصطفى  9020

أحمد محمد نشأت فوزى خليل  12529

محمد عامر حلمى محمد مهنى  19087

وكان قد بدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.

في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.

 

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