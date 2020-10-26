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الصحة تكشف البرتوكول العلاجى للأنفلونزا للحالات الشديدة والبسيطة والمتوسطة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان عن الإجراءات المتبعة فى حالة الإصابة بالأنفلونزا ، قائلا: عند الشعور بأعراض شبيهة بالأنفلونزا مثل ارتفاع درجة الحرارة 38 درجة أو أكثر مع كحة خلال العشرة أيام الأخيرة، تكون الحالة بسيطة وليست ضمن فئات عالية الخطورة، ويتم إعطاء علاج للأعراض بالمنزل، واتباع الإجراءات المتخذة بالمنزل.
 
وقال قطاع الطب الوقائى: في الحالات البسيطة ضمن فئات عالية الخطورة، يتم إعطاء علاج الأوسيلتاميفير (التامينيل) بالمنزل لمدة خمسة أيام واتباع الإجراءات المتخذة بالمنزل .
 
وتابع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة في الحالات الشديدة، أى علامة من علامات تدهور الجهاز التنفسي (ضيق وصعوبة في التنفس، جفاف، علامات الصدمة، أو إلتهاب رئوي شعبي يتم تشخيصة بالأشعة أو إكلينيكيا) يتم  الحجز بالمستشفى وإعطاء (التامنيل) لمدة خمسة أيام وإذا لم تتحسن الحالة يعطي لمدة 5 ايام آخرى، ويتم أخذمسحة حلق وأنف وترسل لفحص الأنفلونزا بالمعامل المركزية، أو إلى المعامل الإقليمية التي تقوم بفحص الانفلونزا بالمحافظات.

وأكد قطاع الطب الوقائى، أن مواعيد الحصول على مصل الأنفلونزة الموسيمية :
مع بداية الموسم الشتوي .
 

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