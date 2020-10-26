شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة بإمبابة تعلن حسم نشوى الديب وطارق سعيد مقعدين والقائمة الوطنية 70148 صوتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة إمبابة عن النتائج المبدئية، حيث حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 70148 صوتاً، مقابل 12474 صوتاً لقائمة نداء مصر.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه فيما يتعلق بالانتخابات الفردية، فقد أدلى 94789 بأصواتهم، فيما بلغت الأصوات الصحيحة 83572، والباطلة 11317

وحصل المرشحين على الأصوات الأتية:

طارق سعيد حسنين عبدالكريم 59967 صوتا

نشوى حسن على عبدالعال ديب 70963

محمد رشاد سيد عبداللطيف 2152

ايهاب عبدالخالق احمد محمد الخولى 4051

اشرف سامى عجيب ميخائيل 9710

احمد السيد احمد محمود 1696

عاطف خلف هرنى سعيد 2218

احمد على محمد حسن القماح 664

مصطفى عبدالنبى عبداللاه خيرالله 2240

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كريم سمير محمود محمد 1556

محمد هشام ديك محمد 743

طارق احمد محمد عبدالعال 2006

اشرف محمد محمود محمد 626

راويه رجب احمد حافظ 985

محمود رجب عبدالوهاب عثمان 638

السيد فتحى مسلم عبده جادو 797

محمود فرج طه بدر فرج عبده 296

رضا عبدالوهاب عبدالسلام محمد 370

شاديه محمود ثابت هريدى 5466