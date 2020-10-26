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اللجنة العامة بإمبابة تعلن حسم نشوى الديب وطارق سعيد مقعدين والقائمة الوطنية 70148 صوتا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة إمبابة عن النتائج المبدئية، حيث حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 70148 صوتاً، مقابل 12474 صوتاً لقائمة نداء مصر.

 

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه فيما يتعلق بالانتخابات الفردية، فقد أدلى 94789 بأصواتهم، فيما بلغت الأصوات الصحيحة 83572، والباطلة 11317

 

وحصل المرشحين على الأصوات الأتية:

طارق سعيد حسنين عبدالكريم  59967 صوتا

نشوى حسن على عبدالعال ديب 70963

محمد رشاد سيد عبداللطيف 2152

ايهاب عبدالخالق احمد محمد الخولى 4051

اشرف سامى عجيب ميخائيل 9710

احمد السيد احمد محمود 1696

عاطف خلف هرنى سعيد 2218

احمد على محمد حسن القماح  664

مصطفى عبدالنبى عبداللاه خيرالله  2240

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كريم سمير محمود محمد 1556

محمد هشام ديك محمد   743

طارق احمد محمد عبدالعال 2006

اشرف محمد محمود محمد 626

راويه رجب احمد حافظ  985

محمود رجب عبدالوهاب عثمان  638

السيد فتحى مسلم عبده جادو 797

محمود فرج طه بدر فرج عبده  296

رضا عبدالوهاب عبدالسلام محمد  370

شاديه محمود ثابت هريدى  5466

وبدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.

في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.

 

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