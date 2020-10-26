شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مركز ومدينة قليوب بالكامل غدا 10 ساعات لأعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد، انقطاع المياه عن مركز ومدينة قليوب، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح غدا الثلاثاء، حتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن الانقطاع نظرا لأعمال اصلاح العطل المفاجئ بخط الطرد لمحطة كوم أشفين قطر ١٢٠٠ مم، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأعلنت الشركة، توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.