شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء والأرقام.. نتيجة انتخابات مرشحى مركز أبو قرقاص بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة فى مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، نتائج انتخابات مجلس النواب، والتي تضم الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو قرقاص، ومكوناتها الإدارية مركز أبو قرقاص والتى خصص لها مقعدين فقط، ويتنافس عليهما 27 مرشحا، وهى كالتالى..

مجدي سعداودي _ 12660

مصطفي عبد الرحمن _ 8871

سيد ياسين نجيب _ 2851

منير مكرم الله منير _ 12567

حسن اسماعيل محمد _ 4075

محمد خيري عبد السند _ 8262

حسام محمود احمد _ 16358

محمود رمضان احمد _ 6474

أحمد محمد عبد المنعم _17052

بركه سالم أحمد _ 11031

محمد نايف محمد طالب _ 15673

وليد محمد التوني _ 10868

إسماعيل طه إسماعيل _ 2326

مصطفي التوني _ 10416

عاطف محمد كامل _ 4505

Advertisements

هيثم فاروق _ 16240

وليد ضاحي عبد العزيز _ 1515

محمد ابو بكر محمد _ 2990

محمود خيري غلاب _ 9091

جاد محمد عبد العزيز_ 3045

محمد صاوي فريد _ 1115

نوار حسن محمد _ 7375

عبد الناصر البرباوي _ 5094

طارق مفتاح _ 8207

اشرف محمد شوفى _ 8099

عادل ياسين _ 1025

وسام محمود ابو الصفا _ 12047

مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وكان قد بدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.

في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.