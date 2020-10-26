شكرا لقرائتكم خبر عن تمركز سيارات شفط المياه بشوارع القاهرة لمواجهة الأمطار المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت محافظة القاهرة الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار والسيول، بناءا على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، حيث وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، برفع حالة الطوارئ بجميع أحياء المنطقة الجنوبية لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار والتأكيد على جاهزية مرفق الصرف الصحى وتواجد كافة سيارات الشفاطات والبدالات والنافورى والطلمبات والتأكد من توزيعها بالمحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى والانفاق وذلك لشفط اي تراكمات للمياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية، وضرورة بذل كافة الجهود لتطهير بالوعات الامطار ومخار السيل بنطاق المنطقة،ومجرى السيل.

وطالبت نائب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة السيول المحتملة، مشيرة إلى توفير 16 طلمبة جديدة لشفط المياه متاحة بمقر المنطقة الجنوبية، وربط غرف عمليات الأحياء بغرفة عمليات المنطقة والغرفة الرئيسية بديوان محافظة القاهرة.

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وفى سياق أخر أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على استعداد الأحياء لاستقبال انتخابات البرلمان المزمع إجراؤها أوائل الشهر القادم و ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية أثناء سير العملية الانتخابية، كما وجهت بعدم السماح بوضع الإعلانات الدعائية على الجدران والهيئات الحكومية والمشاريع القومية مثل مسار المومياوات وكوبري الحضارات.