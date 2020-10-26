شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" توزع اليوم 6 طن من لحوم صكوك الأضاحى فى أسوان وقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توزع وزارة الأوقاف اليوم الاثنين، 6 طن من لحوم صكوك الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظتى "أسوان – قنا"، بواقع 4 طن لمحافظة قنا، و2 طن لمحافظة أسوان، وذلك للأسبوع الثاني عشر على التوالي .

وقالت الوزارة في بيان صحفى ، إنه إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الأضاحي حتى الآن 1158 طن من اللحوم بمحافظات "القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة".

وشددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، على القائمين على المشروع بضرورة التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وعدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.