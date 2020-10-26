شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف السودانى يهدى مختار جمعة درعًا خاصًا لجهوده العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور نصر الدين مفرح أحمد، وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة، على توديع نظيره المصري الدكتور محمد مختار جمعة في الثالثة ليلاً بمطار الخرطوم، بعد مشاركته في المؤتمر الدولي الذي عقدته وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة يومي 24 و 25 أكتوبر الجاري.

وكان الوزير السوداني قدم لنظيره المصري درعًا خاصًا تقديرًا لجهوده الدعوية ولا سيما في تجديد الخطاب الديني، واعتزازا بمشاركته الفاعلة في مؤتمر الخرطوم الذي عقد تحت عنوان الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر، والذي شارك فيه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بكلمتين: الأولى في الجلسة الافتتاحية والثانية في الجلسة الافتتاحية العلمية الأولى.

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وأكد الوزيران خلال اللقاء عزمهما على تبادل الزيارات والخبرات ودعم أوجه وسبل التعاون في جميع جوانب عمل الوزارتين، و حضر اللقاء كل من نائب السفير المصري بدولة الخرطوم المستشار نادر زكي ووفد من وزارة الأوقاف السودانية .