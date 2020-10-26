شكرا لقرائتكم خبر عن "برنامج الصرف" ينظم جلسة فى أسبوع القاهرة للمياه مع بنك التعمير الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مشروع برنامج الصرف القومي الثالث – النهج القطاعي المتكامل الجايسا (أونلاين) ، بالتعاون مع بنك التعمير الألماني – الاتحاد الأوروبي - الاستشاري الأوروبي موت مكدونالد - و جامعة فاخنن جلسة فنية بأسبوع القاهرة الثالث للمياه ، ويقوم قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري بتنفيذ مشروع النهج القطاعي المتكامل "الجايسا" ، باعتباره المسئول عن وضع الخطة القومية للموارد المائية لمصر 2017-2037 ، فضلاً عن تخطيط الاستثمارات لتنفيذ برنامج الإجراءات الخاص بها.

تناولت الجلسة التعريف بمصطلح الصرف المتحكم فيه ، واستعراض نظام الصرف التقليدي المستخدم في مصر ومعايير تصميم نظام الصرف التقليدي التحت سطحي وآليات وضع نظام الصرف الجديد وذلك لإحتياج مزيد من التحكم وسبل التغيير من الصرف التقليدي إلى الصرف المتحكم فيه ؛ وعرض تجارب مع الصرف الخاضع للرقابة ؛متطلبات الصرف الخاضع للرقابة ، وفكرة إنشاء لجنة للصرف EPADP ؛ والتحديات التي تواجه الصرف المتحكم فيه.

كما تم التطرق إلى مزايا الصرف المتحكم فيه ومنها زيادة المحصول: مطابقة احتياجات الصرف مع أنماط المحاصيل المتنوعة، وتوفير المياه، ومطابقة احتياجات الصرف مع أساليب الري المتغيرة وكذلك الحد من خسائر المغذيات الزراعية، و مطابقة الممارسات الزراعية مع احتياجات الصرف، فضلاً عن تقليل تكاليف الصيانة لتقليل الحجب غير القانوني لهواة الجمع من قبل المزارعين، علاوة على توفير مياه 28٪ (في حالة زراعة الذرة) إلى 38٪ (في حالة زراعة الأرز) ؛ وتقليل استخدام الأسمدة بنسبة 25٪ إلى جانب زيادة المحصول من 0-10٪ حسب المحصول ؛ وقد يؤدي إلى زيادة تصريف الملوحة بنسبة 20-40٪.

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كما تناولت الجلسة مناقشة التحديات المتعلقة بإدخال الصرف المتحكم فيه على نطاق أوسع، وإمكانية تنفيذه على أرض الواقع، وذلك في إطار مشروع الجايسا، باعتبار مفهوم الصرف المتحكم فيه طريقة ناجحة للغاية لتوفير مياه الري وتحسين ممارسات الصرف، ومن تلك التحديات ضرورة أن يكون هناك حاجة إلى المشاركة لضبط نمط المحاصيل، وضرورة التعاون بين سلطات إرشاد الري والصرف، علاوة على أهمية مطابقة شبكات الري والصرف للحفاظ على متطلبات الترشيح وتحديد أدوات جديدة للتحكم في تدفق الصرف وتشمل تركيب هيكل بوابة اليدوي، أوتركيب هيكل عائم، أوتركيب هيكل بوابة آلي كذلك تم التأكيد على متطلبات تطبيق الصرف الجديد بأن تكون وحدات الري في نفس المستوى أو متوافقة مع وحدات التجميع الفرعي، وتوحيد المحاصيل على مستوى التجمع الفرعي، مع التحكم على مستوى التجمع الفرعي، وضرورة إنشاء لجنة للصرف، وضمان مشاركة المزارعون في تصميم وتشغيل وصيانة الصرف.

يشار إلى أن مشروع النهج القطاعي المتكامل يهدف إلى تعزيز دورة التخطيط وتطوير نظام موحد لتخطيط ومتابعة الاستثمار لدعم عملية التخطيط واتخاذ القرار بشأن الاستثمارات وبالتالي يعمل على تحسين قاعدة المعلومات الخاصة بالمشاريع مع إعطاء الأولوية للمشاريع الأكثر صلة وسيضمن ذلك للمستثمرين، الوطنيين والدوليين، وتقييم الاستثمارات المحتملة بشكل أفضل من حيث مزاياها وقيمتها مقابل المال، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الاستثمارات في تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية لمصر 2017-2037 والتي تعمل على تحقيق الأمن المائي للجميع في مصر.