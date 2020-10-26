شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يغادر الخرطوم بعد مشاركته في مؤتمر «الإسلام والتجديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السودان، فجر الاثنين، بعد مشاركته في مؤتمر «الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر».

وكان في وداع الدكتور محمد مختار جمعة، في مطار الخرطوم الدولي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، ونائب السفير المصري في السودان المستشار نادر زكي.

وألقى وزير الأوقاف كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر أول أمس، وقدم ورقة علمية في جلساته تحت عنوان «حتمية التجديد»، كما شارك في الجلسة الختامية للمؤتمر، الذي عُقد على مدى يومين، تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، وإشراف وزير الأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، وحظيت مشاركة الدكتور محمد مختار جمعة في المؤتمر بإشادات كبار المسئولين السودانيين.

والتقى وزير الأوقاف في السودان كلًا من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعضو مجلس السيادة الدكتور صديق تاور، ووزير الأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان الدكتور عبدالرحيم آدم محمد، وقيادات المجلس، لبحث سبل التعاون الثنائي بين مصر والسودان، فيما يخص المجال الدعوي والفقهي.