تعرف تفاصيل إنشاء مشروع "روضة السيدة 2 " بالقاهرة بتكلفة 500 مليون جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات عقد لتطوير منطقة الطيبي بحي السيدة زينب ( روضة السيدة 2) المجاورة لمشروع تل العقارب ( روضة السيدة 1). ويرصد الخليج 365 أهم المعلومات عن المشروع بالسيدة زينب. 1- تكلفة المشروع 500 مليون جنيه . 2-سيتم إنشاء مشروع متكامل يراعى النسق العمرانى للقاهرة الفاطمية الإسلامية. 3- سيتم الإنتهاء منه خلال 18 شهرًا. 4-يتضمن إنشاء 15 عمارة سكنية أرضي و5 أدوار متكررة بإجمالي 700 وحدة سكنية. 5-سيتم إنشاء 50 وحدة تجارية. Advertisements 6-مساحة المشروع 10,5 فدان. 7-سيتم إنشاء منطقة خدمات تشمل نقطة شرطة وحضانة وأماكن عامة " ملاعب وحدائق ". 8-سيتم بالتوازى مع إنشاء المشروع عمل تطوير لمنطقة أبو الريش بالكامل . 9- سيتم تنفيذه على نفس النموذج السابق تنفيذه في المرحلة الاولى (روضة السيدة 1 ). 10- تم ضغط مدة تنفيذ المشروع من 38 شهر إلى 18 شهر. 11- تم صرف بدل إيجار شهري لسكان المنطقة طوال مدة تنفيذ المشروع.

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