تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك خلال شراء حلوى المولد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر جهاز حماية المستهلك نشرة لتوعية المواطنين لتجنب شراء منتجات حلوى المولد من الأماكن غير المرخصة والتأكد من تاريخ انتاج وانتهاء صلاحية المنتج ، كما تضمنت النشرة بعض النصائح للمواطنين لاتباعها عن شراء المنتجات والتى جاءت على النحو التالى .
• اختيار المحلات والأماكن المرخص لها ببيع وتداول حلوى المولد الموثوق بها، التي تتوافر فيها الشروط الصحية، والتأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها على أن تكون طازجة، تتميز بالليونة واللون الفاتح
• تأكد من وجود (تاريخ الإنتاج– انتهاء الصلاحية– اسم المنتج– اسم المصنع) مدون على الحلوى.
• عدم شراء الحلوى من المصانع غير المرخصة، التي لا تخضع للرقابة الصناعية أو الصحية.
• تأكد من نظافة المحل قبل الشراء منه.
• يراعى تخزين الحلوى في أماكن صحية جيدة التهوية، بعيدا عن الحرارة والرطوبة والحشرات.
• يفضل تخزين الحلوى، ووضعها في الثلاجة، للمحافظة على فترة صلاحيتها.
• ينبغي عدم شراء الحلوى المكشوفة والمعرضة للأتربة والجراثيم.
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