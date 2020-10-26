شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة لبندر ببنى سويف تعلن حصد القائمة الوطنية لـ60663 صوتا ونداء مصر 46608 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة فيلبندر ومركز بنى سويف، نتائج انتخابات مجلس النواب، حيث حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 60663 صوتا، بنسبة 66.55 % وقائمة نداء مصر 46608 صوتا، بنسبة 43.45 %، وإعلان إعادة بين كل من:

1ـ رمضان أبوحسان (السلم) حصل على (30986) صوتًا

2ـ عبدالرحمن برعي (الجرار) حصل على (25541) صوتًا

3ـ محمد رجب (التمساح) حصل على (20451) صوتًا

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4ـ ثروت الداعوري (الديك) حصل على (20903) صوتًا

وكان قد بدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.

في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.