بالأرقام.. البيان الإحصائى لأصوات المرشحين بالدائرة الأولى فى محافظة بنى سويف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة في محافظة بني سويف، نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولي، وجاء إجمالى الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حوالي 13997، وجاءت الأصوات الباطلة 19744، كما جاءت الصحيحة 119353.
وجاء إجمالي أصوات المرشحين كالتالي:
محمد سيد كامل 30986
طارق مخيمر 19153
أبو الخير عبد السميع 12892
مرقص موريس كمال 7591
محمود عزت محمود 19490
ممدوح مجدى أحمد 5063
وليد محمد أحمد 17391
محمد رجب عبد العظيم 20451
مخلوف ماهر مخلوف 3290
مصطفي علي لطفي 9042
أحمد محمد أحمد 2460
الحياة سيد عويس 2160
ربيع عباس على حمزة 4220
هاني فارس على 5458
عادل محمد خليفة 2757
أحمد محمد عبد الحميد 1923
عادل جرجس صليب 4251
عادل حم 2453
ثروت يوسف فرج 20903
أبو الخير جابر عبود 3791
سيد عبد الرحمن 1782
محد سيد محمد 2397
محمد مصطفي محمد 13261
عبد الرحمن محمد عبد الجواد 25541
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للانتخابات بعد وصول نتيجة تصويت المصريين بالخارج، والانتهاء من الفصل فى الطعون.
وبدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.
في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.
وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.
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