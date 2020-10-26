شكرا لقرائتكم خبر عن «‎سياحة مطروح» تنظم دورة تدريبية بعنوان «فن خدمة المطاعم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‎افتتح الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، الأحد، فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها كلية السياحة والفنادق بالجامعة بعنوان «فن خدمة المطاعم» وتستمر في الفترة من 25 حتى 27 أكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، ويحاضر فيها نخبة من أساتذة السياحة والفندقة.

‎وأكد الدكتور مصطفى النجار حرص الجامعة على تقديم خدمة مجتمعية مميزة لأهالي المحافظة، وتنمية البيئة والمجتمع المحلى، من خلال التعاون المشترك مع كافة الإدارات والهيئات والأجهزة المعنية بصناعة السياحة والفندقة.

‎ ووجه «النجار» بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات الطبية، مراعاة التباعد الاجتماعي، والتعقيم والتطهير المستمرين.

‎وقدم رئيس الجامعة الشكر لكلية السياحة والفنادق لتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تنمية المجتمع المحلي، والارتقاء به في شتى المجالات المتعلقة بمجالي السياحة والفنادق.

الجدير بالذكر أن الدورة تستهدف العاملين بقسم المطاعم بمختلف المنشآت الفندقية بالمحافظة، بهدف تنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم من خلال التدريب العملي على مختلف أنواع الخدمة الفندقية، طرق تقديم الطعام العالمية، فضلًا عن التدريب على أسس ومبادئ صناعة الضيافة الفندقية، وكذلك السلوكيات والأخلاقيات التي يجب أن يتمتع بها العاملين، كيفية التعامل مع الفضيات والزجاجيات وأدوات الخدمة المستخدمة في إعداد الطاولات بالمطاعم والفنادق الكبري، والبدائل الأخرى من أدوات الخدمة للاستخدام مرة واحدة في ظل تداعيات فيروس كورونا.

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