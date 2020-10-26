شكرا لقرائتكم خبر عن مائل للحرارة نهارًا وشبورة مائية.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد ارتفاع في درجات الحرارة نهاراً واستقرارها ليلاً.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الاثنين يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد.

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «30- 19»، الإسكندرية «28 – 20»، قنا «33- 20»، الأقصر «33– 21»، أسوان «34 – 21».

أماغداً الثلاثاء فيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى«30 – 19»، الوجه البحرى «30 – 19»، السواحل الشمالية الغربية «26 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30– 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «34- 24»، شمال الصعيد «32 – 19»، جنوب الصعيد «36 – 25» درجة مئوية.

Advertisements

أما بعد غدً الاربعاء يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«30 – 19»، الوجه البحرى «30 – 19»، السواحل الشمالية الغربية «28 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «27 – 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «34 – 24»، شمال الصعيد «32 – 19»، جنوب الصعيد «37 – 25» درجة مئوية.