شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تحيل 10 آلاف محضر مخالفة تعديات على الترع للنيابة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إجمالي المحاضر التي تم إحالتها للنيابة بدائرة الإدارات العامة للري التابعة لقطاع الري الي 10970 محضر مخالفه بعد احالة 60 محضر أمس بنطاق الإدارات العامة لرى (غرب قنا – سوهاج – غرب المنيا – شرق الشرقية – غرب الشرقية – غرب البحيرة – السلام غرب - دمياط).

و كلف وزير الموارد المائية والرى أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف بضرورة العمل على إزالة كافة التعديات المقامة علي المجاري المائية، والتي تحد من قدرة الشبكه على إستيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو أثناء فترة السيول.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

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وكان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعي رشيد ودمياط ورفع كافه الإختناقات وتحويل مرتكبيها الي النيابات العسكرية لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجري النيل موجوده منذ عشرات السنين و صدر لها قرارات ازالة لاستيعاب التصرفات الحرجه.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.