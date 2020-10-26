الرى: المحطات متأهبة لموسم السيول والوفاء بالاحتياجات المائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم متابعة جاهزية المحطات للوفاء بالاحتياجات المائية، والاستعداد لموسم الأمطار والسيول. أضاف عبد العاطى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه تم التأكد من أعمال العمرات الجاري للمحطات وتذليل العقبات وكذلك متابعة الصيانة الدورية واستقرار المناسيب والتغذية الكهربائية ووسائل الإطفاء الذاتى ووريات التشغيل والحراسة. يشار إلى أن وزارة الموارد المائية والرى اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للنوات طوال موسم الشتاء، وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات رفع المياه التابعة للوزارة وايضا المتابعة المستمرة للمجارى المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة. Advertisements ووجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بالمرور والمتابعة الدورية والمستمرة للجسور المصارف والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم كافة النقاط الضعيفة على المصارف. وأوضحت وزارة الرى أنها كلف أجهزتها بتكثيف الاستعداد لموسم السيول وادارة فترة أقل الاحتياجات " السدة الشتوية" مع التنسيق مع المحافظات لعمل سيناريوهات أزمه للتعامل مع السيول والتنسيق مع وزارتى النقل والسياحة والمحافظات المعنية للتعامل مع الملاحة النهريه اثناء موسم اقل احتياجات مع توجيه هيئة النقل النهرى النهري التابعه لوزارة النقل بتكثيف والانتهاء من اعمال التكريم المطلوبه للممر الملاحي وتوجيه الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى لأخد الاستعدادات اللازمه أثناء موسم أقل الاحتياجات وتطهير مأخذ المحطات .

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