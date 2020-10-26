استكمال محاكمة هنا شيحة اليوم بتهمة التهرب من سداد 661 ألف جنيه للضرائب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، محاكمة الفنانة "هنا شيحة"، فى اتهامها بالتهرب من دفع 661 ألفا و513 جنيها للضرائب.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد عبد العليم وكيل النائب العام، سكرتارية وسام حنفى.
وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020، تهرب الفنانة "هنا شيحة" من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها، للضرائب العامة فى الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات.
وقال المحامى بالنقض خالد محمد، أن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
وأضاف المحامى بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.
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