شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نتائج الدائرة الأولى فى محافظة الإسكندرية وأصوات 32 مرشحاً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة في محافظة الإسكندرية، نتائج انتخابات مجلس النواب عن دائرة الأولي قسم الرمل أول وثان، حيث أكد المستشار رئيس اللجنة، إن المقيدين 704146، فيما كان إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أدلوا بأصواتهم حوالي 100440.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن إجمالي عدد الأصوات الباطلة في التصويت وصلت إلى25192 صوتاً، فيما كان إجمالي الأصوات الصحيحة 75248.
وجاء إجمالي أصوات المرشحين كالتالي:
أحمد عبدالمجيد أحمد محمد عيد 22590 صوتا
محمود عبدالقادر رجب عسكر 23217
على الدسوقى أحمد عبدالمولى 20357
عفيفى كامل عفيفى إبراهيم 19779
نشوى محمد حسن على بدوى 7683
الهام خميس ابراهيم حسن 14998
عمر جمال عمر محمد 17619
نادر محمود عبده عبدالهادى 4281
فوزيه حسين فارس حسين الصواف 4424
سعيد حسن كتانه حسن 9390
محمد احمد محمد عمر الغباشى 4693
معتز محمود السيد شحاته 3062
محمد شعيب عبدالمجيد عاشور 2463
على سعد ابوشريبه 1849
حازم احمد مصطفى عبدالعزيز 3757
ابراهيم حسين ابراهيم حسين شحاته 1830
حسام الدين حسنين جمعه محمد 2047
ايمن متولى السيد سلام 2061
محمد أحمد حسن محمد الجزار 2440
محمد مصطفى بهيج زيد 1628
احمد محمد ابراهيم محمد الخميسى 2374
سمير محمود عبد الجواد السيد 3859
سحر محمود محمد السيد الغريانى 4225
احمد عبده عبدربه السيد 3037
محمد حسن حسن الرشيدى 3057
على ثابت حمد الله على 2122
احمد محمد مبروك على 2306
عايده احمد عبدالله حلاوة 2440
ماجد مجدى جاد حكيم 3787
احمد محمود محمد محمد مصطفى 3933
هانى عبدالوارث محمد محمد الكردى 2550
اسلام السيد احمد حسنين على 1679
كريم عبدالحميد عثمان احمد 916
صبريه عبدالعزيز محمد احمد 3713
حسنى ابواليزيد محمد المصرى 5211
مجدى راغب البيومى ابوعوف 1621
محمد عبدالمعطى عبدالستار حميده 1462
منصور المحمدى عثمان عبدالجواد 6060
مصطفى سعيد محمد احمد رحمى 1224
كما أعلن رئيس اللجنة عن حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 55857 صوتا فيما حصلت قائمة نداء مصر. 19903 أصوات.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للانتخابات بعد وصول نتيجة تصويت المصريين بالخارج، والانتهاء من الفصل فى الطعون.
وبدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.
في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.
وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ننشر نتائج الدائرة الأولى فى محافظة الإسكندرية وأصوات 32 مرشحاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.