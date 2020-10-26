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ننشر نتائج الدائرة الأولى فى محافظة الإسكندرية وأصوات 32 مرشحاً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة في محافظة الإسكندرية، نتائج انتخابات مجلس النواب عن دائرة الأولي قسم الرمل أول وثان، حيث أكد المستشار رئيس اللجنة، إن المقيدين 704146، فيما كان إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أدلوا بأصواتهم حوالي 100440.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن إجمالي عدد الأصوات الباطلة في التصويت وصلت إلى25192 صوتاً، فيما كان إجمالي الأصوات الصحيحة 75248.

وجاء إجمالي أصوات المرشحين كالتالي:

أحمد عبدالمجيد أحمد محمد عيد 22590 صوتا

محمود عبدالقادر رجب عسكر 23217

على الدسوقى أحمد عبدالمولى  20357

عفيفى كامل عفيفى إبراهيم  19779

نشوى محمد حسن على بدوى 7683

الهام خميس  ابراهيم حسن 14998

عمر جمال عمر محمد    17619

نادر محمود عبده عبدالهادى   4281

فوزيه حسين فارس  حسين الصواف   4424

سعيد حسن كتانه حسن    9390

محمد احمد محمد عمر الغباشى   4693

معتز محمود السيد شحاته 3062

محمد شعيب عبدالمجيد عاشور 2463

على سعد ابوشريبه 1849

حازم احمد مصطفى عبدالعزيز 3757

ابراهيم حسين ابراهيم حسين شحاته 1830

حسام الدين حسنين جمعه محمد 2047

ايمن متولى السيد سلام 2061

محمد أحمد حسن محمد الجزار  2440

محمد مصطفى بهيج زيد  1628

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احمد محمد ابراهيم محمد الخميسى 2374

سمير محمود عبد الجواد السيد  3859

سحر محمود محمد السيد الغريانى  4225

احمد عبده عبدربه السيد 3037

محمد حسن حسن الرشيدى 3057

على ثابت حمد الله على 2122

احمد محمد مبروك على 2306

عايده احمد عبدالله حلاوة  2440

ماجد مجدى جاد حكيم 3787

احمد محمود محمد محمد مصطفى 3933

هانى عبدالوارث محمد محمد الكردى  2550

اسلام السيد احمد حسنين على 1679

كريم عبدالحميد عثمان احمد 916

صبريه عبدالعزيز محمد احمد  3713

حسنى ابواليزيد محمد المصرى 5211

مجدى راغب البيومى ابوعوف 1621

محمد عبدالمعطى عبدالستار حميده 1462

منصور المحمدى عثمان عبدالجواد 6060

مصطفى سعيد محمد احمد رحمى 1224

كما أعلن رئيس اللجنة عن حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 55857  صوتا فيما حصلت قائمة نداء مصر. 19903 أصوات.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للانتخابات بعد وصول نتيجة تصويت المصريين بالخارج، والانتهاء من الفصل فى الطعون.

وبدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.

في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.

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