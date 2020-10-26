شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة بالدائرة الأولى بالأقصر تعلن تفوق قائمة نداء مصر بـ51534 صوتا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة في محافظة الأقصر، نتائج انتخابات مجلس النواب عن دائرة الاولي قسم الأقصر، حيث أكد رئيس اللجنة، أن الاقتراع تم في لجنة فرعية، فيما كان إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أدلوا 121249 ناخبا.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن إجمالي عدد الأصوات الباطلة في التصويت وصلت إلى 24460 صوتاً، فيما كان إجمالي الأصوات الصحيحة 96789 صوتا.
وجاء أصوات المرشحين كالتالي:
الطيري 3963 صوتا
عبادي رسيدي 11710
أحمد إدريس 1632
أحمد حسين 1783
ناهد أحمد 201
عبد اللله علي 7542
بغداد مصطفي 401
حسني محمد علي 581
خالد عبد المعطي 4855
أحمد يوسف 217
بهاء الدين أبو الحمد 12544
عللاء الدين راشد 4702
خالد فكرى 1101
أيمن فؤاد 431
محمد محمود 352
هاني ثروت مقار 7187
الحسين بكري نوبي 5898
حمدي أحمد 1340
إبراهيم عبد الصبور 611
نوبي سيد حسين 2021
طاهر محمد محمود 635
منتصر عبده همام 1882
الهام علي 199
عبد الهادي رزق 2779
عبد المعز بكري 1198
أحمد سيد أحمد 251
ممدوح الطيري زكي 55
عمار معوض 163
كرم خليل 1329
جرجس تواضروس 507
عبد الرحمن حسين 12065
جمال أسماعيل 8186
كما أعلن رئيس اللجنة عن حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 45255ـ فيما حصلت قائمة نداء مصر 51534.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للانتخابات بعد وصول نتيجة تصويت المصريين بالخارج، والانتهاء من الفصل فى الطعون.
وبدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.
في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.
وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.
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