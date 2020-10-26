شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة بإسنا: إعادة بين باهى أمين والعمدة تقادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت للجنة العامة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، عن دخول جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بمركز ومدينة إسنا كل من باهي أمين بعد حصوله على 15550 صوتا، والعمدة تقادم 12200 صوت، مع الوضع فى الاعتبار أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020 .

وأعلنت اللجنة العامة النتائج، برئاسة المستشار أيمن شدد وعضوية المستشار وليد عبد الباقي غريب، والمستشار محمد جمعة أحمد، والمستشار أشرف أبو القاسم حسن، وجاءت أرقام أعداد الناخبين عن دائرة مركز ومدينة إسنا كالتالى:..

خالد عبد المنعم مجاهد 11433 صوتا

الشاذلي الدسوقى البحيري 6696

علاء راجح 4776

ابو طالب محمد قناوي 3459

باهي آمين محمد 15550

محمد ابو الغيط محمد عبد الجليل 7804

أدهم محمد عبد الوهاب 617

محمود محمد الحفني 4304

حسن سيد محمود المعاون 1838

عبد الوهاب صلاح ماهر 2156

أبو الوفا عبده عبد النور 1987

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حمادة عبد العزيز محمد ابو الوفا 3978

محمد فتحي ناصر 576

عمر عبد الستار 5868

محمد سلطان 1053

عبد الحكيم ابو القاسم 3587

عبد الرزاق زنط 4118

محمد بدري 999

تقادم العمدة 12200

ابراهيم صبري محمد 1967

وكان قد بدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.

في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.