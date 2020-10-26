شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة بدائرة سيدى جابر بالإسكندرية تعلن تقدم القائمة الوطنية بـ41 ألف صوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة في محافظة الإسكندرية، نتائج انتخابات مجلس النواب بدائرة سيدى جابر، حيث قال المستشار رئيس اللجنة، إن الاقتراع تم فى لجنة 137 فرعية، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 496998 ، فيما كان أجمالى الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أدلوا بأصواتهم 70776.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن إجمالى عدد الاصوات الباطلة 19000، فيما كان اجمالى الأصوات الصحيحة51767.

وأعلن رئيس اللجنة أسماء المرشحين الحاصلين على الأصوات والتي جاءت كالتالي:

مجدي الوليلي 21250 صوتا

أحمد المصري 16225 صوتا

بسمة حافظ 4954 صوتا

مصطفى أبو زهرة 8684 صوتا

أحمد الجزار 3130 أصوات

ناجح زاخر 2698 صوتا

محمد الوجاني 6752 صوتا

مصطفي كريم أحمد 2204 اصوات

رامي أبو النصر 816 صوتاً

رضا حسن 1076 صوتا

خالد صديق 1116 صوتا

طاهر أبو زيد 2565 صوتاً

عصام صلاح الدين 3274 صوتا

جمال منصور 1675 صوتا

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سمير البطيخي 6759 صوتا

داليا غبريال 4645 صوتا

محمد مديح 1060 صوتا

أحمد رجائي 1531 صوتا

كريم السيد 912 صوتاً

محمد جمال الدين 1415 صوتاً

بولا ليبب 4433 صوتا

ممدوح عادل 511 صوتاً

محمد حامد 745 صوتاً

أكرم أبو زيد 2495 صوتا

محمود الشامي 2102 صوتا

وبالنسبة للقوائم أكد رئيس اللجنة الانتخابية، أن القائمة الوطنية من أجل مصر حصلت على 41732 صوتاً، بينما حصلت نداء مصر 11855 صوتاً.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للانتخابات بعد وصول نتيجة تصويت المصريين بالخارج، والانتهاء من الفصل فى الطعون.

وبدأ القضاة فى فرز الأصوات، باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة بكل دائرة، حيث يتم تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمي، والتي تعلن رسميا وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه أول نوفمبر المقبل.

في النظام الفردى، يفوز المرشح، إذا حصل على الأغلبية المطلقة، وهى"50% + 1" من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك، يخوض الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، جولة الإعادة، ويكون عددهم، ضعف المقاعد المخصصة للدائرة، أي بمعدل مرشحين لكل مقعد.

وتجرى جولة الإعادة بالخارج، أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل، وفى الداخل، يومى 24 و25 من الشهر ذاته، بنفس الـ 14 محافظة وهى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح"، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى، بفوز 284 نائبا "فردى وقوائم" فى موعد أقصاه، 30 نوفمبر المقبل.