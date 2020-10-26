​​وزيرة الثقافة تتفقد مسرح النافورة الجديد في الأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - تفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وبصحبتها الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، التجهيزات النهائية لمسرح النافورة الجديد الجارية، بشكل مبتكر لإقامة فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية واستضافة فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولي.
وقالت عبدالدايم، إن مسرح النافورة يُعد إضافة للبنية الثقافية المصرية وإثراء لمنظومة المسارح بوزارة الثقافة لما يتسم به طبيعة خاصة مميزة، مضيفة أنه سيتم استثمار المسرح في إقامة العديد من الأنشطة التي تعمل على تحقيق استراتيجية نشر التنوير.
وأكدت أهمية ظهور المسرح بصورة مشرفة، تليق بسمعة مصر أمام العالم أجمع، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا.
يشار إلى أن مسرح النافورة في شكله الجديد يتسع لـ1000 مشاهد، ويتميز بشكل مستدير، ومدرجات تراعي تطبيق التباعد الاجتماعي بين الحضور، كما تم تجهيزه بجميع التقنيات الإضاءة والصوت إلى جانب أنظمة الحماية المدنية اللازمة.
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