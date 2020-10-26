شكرا لقرائتكم خبر عن توعية 949 سيدة بأهمية المشاركة في المرحلة الثانية من انتخابات «النواب» بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ حملات توعية نهارية وليلية للحث على المشاركة في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، واشراف الدكتورة جاكلين بشرى مقرر مناوب فرع كفرالشيخ.

وتمكن فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ من توعية 949 سيدة بأهمية دور المرأة في الإدلاء بصوتها ومشاركتها في انتخابات مجلس النواب 2020، وحث باقي أفراد الأسرة على المشاركة في الانتخابات، من خلال لقاءات تم فيها التواصل بأفراد ومجموعات صغيرة وتم ذلك من خلال عضوات الفرع والرائدات الريفيات.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ: «تهدف الندوات وطرق الأبواب إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة خلال المرحلة المقبلة على مستوى المرشحات وعلى مستوى الناخبات والتصويت، وذلك من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس النواب».

توعية السيدات بالمشاركه في الانتخابات

توعية السيدات بالمشاركه في الانتخابات

توعية السيدات بالمشاركه في الانتخابات