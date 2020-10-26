شكرا لقرائتكم خبر عن تقديرًا لجهودها.. محافظ أسوان يستقبل أمل فهمي مدير المركز التكنولوجي في إدفو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بدور المرأة الأسوانية في مختلف مجالات العمل العام.

جاء ذلك خلال استقباله أمل حسن فهمى، مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس مدينة إدفو، التى أستقبلها محافظ أسوان بمكتبه تقديراً لجهودها ونجاحها على مدار 4 سنوات لقيادة هذا المركز الحيوى من أجل تقديم خدمة متميزة.

وكان من أبرز إنجازتها إدخال الكم المتراكم لمدة 10 سنوات من البيانات للإدارة الخلفية في شهر واحد فقط في وقت قياسى، كما تم تكريمها من وكالة المعونة الأمريكية، بينما تم إستضافتها وتكريمها في 4 ولايات أمريكية ضمن برنامج الزائر الدولى (IVLP).