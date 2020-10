شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب وميلانيا يتخليان عن تقليد باحتفالهما بالهالوين بسبب كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بالهالوين ولكن نظرا لظروف وباء كورونا، لم يوزعا الحلوى على الأطفال كما هو معتاد وبدلا من ذلك نظما فعالية محدودة بسبب الجائحة.



هالوين 2020

وقالت صحيفة "ديلى ميل" إن ترامب وميلانيا خرجا على موسيقى فيلم "Thriller" لمايكل جاكسون ، وهما يمسكان بأيديهما ويلوحان للجمهور.



احتفال الهالوين

لم يرتدوا أقنعة الوجه أثناء استقبالهم للأطفال ، الذين ساروا في طابور أمامهم فى البيت الأبيض، وهم يرتدون أزياء التنكر والكمامات.

وكان موكبًا من الملائكة ورواد الفضاء والقراصنة وشخصيات الرسوم المتحركة والهياكل العظمية والسحرة ووحيد القرن.



ترامب وميلانيا

وتم عزف موسيقى مخيفة - من أغنية "Game of Thrones" إلى أغنية "Phantom of the" Opera - في الخلفية أثناء استعراض الأطفال لأبائهما أمام الرئيس الأمريكى وزوجته.

وتم تزيين البيت الأبيض وإضاءته بشكل مختلف لهذه المناسبة و علقت لافتة عملاقة لـ `` Halloween 2020 وأحيط ترامب وميلانيا بألوان الخريف المختلفة حول الأعمدة ، وبالطبع ، كان هناك الكثير والكثير من القرع.



احتفالات الهالوين

وسقط ضباب صناعى خفيف بينما شق الأطفال طريقهم ، مما زاد من جو الاحتفالات.

وكان معظم الأطفال والضيوف يرتدون أقنعة.



المتحدثة باسم البيت الأبيض

كان من المفترض أن تكون تدابير التباعد الاجتماعي قائمة ولكن الأمور بدأت بداية صعبة.

Advertisements

بعد خروج عائلة ترامب ، احتشد الضيوف المتحمسون حول الزوجين الأولين لالتقاط الصور حتى دفعهم الموظفون للتحرك.



ترامب وميلانيا يحتفلان بالهالوين

ولكن ، من هناك ، سارت الأمور بشكل أكثر سلاسة.

وحملت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني ابنتها البالغة من العمر 11 شهرًا وهي ترتدي زي الفأر لمقابلة الزوجين الأولين.



الهالوين

وضعت السيدة الأولى ، التي كانت ترتدي معطفًا برتقاليًا ، ذراعها على ذراع الرئيس لتتكئ وتلتقط صورة سيلفي.

أعطى الرئيس توقيعه على العديد الهدايا.

واستدعى ترامب طفل على كرسي متحرك ،لالتقاط الصور معه وأنحني للتحدث معه.