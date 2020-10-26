شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تطرح حلوى المولد على البطاقات ضمن سلع نقاط الخبز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات حلوى المولد على بطاقات التموين ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع المجانية التى تصرف مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى بدأت فى طرح حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وأيضا بمنافذ الشركة بمحافظتي القاهرة والجيزة بأسعار مخفضة 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى، كما تقوم الوزارة بتوفير كافة منتجات السلع الغذائية وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة للمواطنين يوميا ،حيث يتم مد مخازن الشركات بالسلع أولا بأول،

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ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه اللواء على أشرف عبد المجيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم طرح عبوات مختلفة من حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بأسعار تبدأ بـ 60 جنيه للكيلو وعبوة 2 كيلو بـ 120 جنيها وعبوة 3 كيلو بـ200 جنيه "عبوة مميزة بالأصناف"، كذلك طرح 5 كيلو بـ 350 جنيه "عبوة مميزة بالأصناف "، إضافة إلى طرح أنواع أخرى فاخرة بالمكسرات عبوة 3 كيلو بـ 300 جنيه وعبوة 5 كيلو بـ550 جنيه "مميزة بالأصناف" بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

وأضاف اللواء على أشرف ان الشركة قامت بإنتاج ما يقرب من 25 طن منتجات حلوى المولد ويتم طرحها بمنافذ الشركة ،وأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بطرح المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقدم أوجه الدعم من أجل توفير المنتجات للمواطنين.