شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية من كلية الطب البيطري لمربي الأغنام في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية الطب البيطرى جامعة مطروح بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالمحافظة قافلة بيطرية تعليمية لخدمة مربى الثروة الحيوانية بعدد من مناطق مطروح وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح.

واوضح الدكتور سعد جويلى، مدير عام الطب البيطرى بمطروح، ان كلية الطب البيطرى بجامعة مطروح تنظم عدد من القوافل البيطرية التعليمية اسبوعيا لخدمة المجتمع المحلى ورعاية الثروة الحيوانية بعدة مناطق.

وذلك تحت اشراف دكتورة ايمان خليفة عميد كلية الطب البيطرى، والذى يهدف إلى تعريف وتدريب الطلاب على كيفية الفحوصات والتشخيص عمليا للأمراض الباطنة والمعدية المختلفة التي قد تتعرض لها الثروة الحيوانية.

وانطلقت القافلة الأولى يوم ١٨ اكتوبر الجاري بقرية راس الحكمة، وانطلقت الاحد، بالوحدة البيطرية بمدينة مرسي مطروح، وتم اجراء عدد من الكشوفات والعمليات الجراحية لعدد من الاغنام والماعز والابل.

وتنطلق الاحد المقبل الاول من نوفمبر بالوحدة البيطرية بمنطقة القصر، وفي يوم ٨ نوفمبر تنطلق بقرى بنجر السكر بمدينة الحمام وقرية الرويسات يوم ١٥ نوفمبر الجارى في اطار تفعيل المشاركة المجتمعية لجامعة مطروح وخدمة المجتمع المحلى.

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