شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يقرر إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، مساء الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارًا من الواحدة صباح الاثنين 26 أكتوبر 2020. للاطلاع على نص القرار: العدد 43 مكرر- مؤمن الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,540

تعافي 98,903

وفيات 6,199

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