شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عكاشة يقدم 4 نصائح لتجنب القلق والخوف من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، والرئيس السابق للجمعية العالمية للطب النفسي، إن الخوف الذي نعيشه الآن من وباء كرونا هو خوف نفسي بالمقام الأول لأن هذا النوع من الفيروس غير مسبوق في العالم ولا يوجد له علاج حتي الآن ولكن يوجد بعض النصائح التي يمكن ان تفيد في هذه المرحلة.

ونصح «عكاشة» خلال مشاركته في ندوة «التعايش مع فيروس كورونا المستجد» بجامعة عين شمس، الأحد، بالابتعاد عن التوتر والقلق الزائد والعزلة وما تسببه من مشاكل عائلية ونفسية وعدم متابعه اخبار الكورونا بشكل مرضي، كما نصح بالابتسامة بوصفها وقاية من المرض.

ونصح أيضًا بالبعد عن المعلومات الخاطئة التي تقدمها وسائل التواصل الاجتماعى والتي تقدم معلومات محبطة وتسبب حالة من الهلع لدي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وأوصى بالاكل المفيد والبعد عن الحلويات والوجبات السريعة والاكثار من تناول الفواكة والأطعمة المفيدة.