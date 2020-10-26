شكرا لقرائتكم خبر عن القدس 27 وموسكو 10.. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الاثنين 26 أكتوبر.

وتشير توقعات درجات الحرارة في بيروت وعمان 29 ، والخرطوم 39 درجة مئوية نهاراً.

بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 27، 29 على التوالي.

في حين تبلغ العظمى نهاراً على بكين 21 والصغرى 07، وموسكو 10 درجات مئوية نهاراً والصغرى 05.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية.

المدينة العظمي الصغري المدينة العظمي الصغري مكه 37 25 أنقرة 27 07 المدينة 36 19 إسطنبول 22 14 الرياض 32 16 إسلام أباد 28 12 المنامة 31 26 نيودلهي 32 17 أبوظبي 32 22 جاكرتا 32 23 الدوحة 32 24 بكين 21 07 الكويت 33 13 كوالالمبور 33 24 دمشق 30 12 طوكيو 21 13 بيروت 29 23 أثينا 24 15 عمان 29 15 Advertisements روما 21 13 القدس 27 16 باريس 13 07 غزة 29 20 مدريد 15 05 بغداد 34 16 برلين 15 07 مسقط 30 22 لندن 13 08 صنعاء 25 06 مونتريال 06 01 الخرطوم 39 26 موسكو 10 05 طرابلس 25 18 نيويورك 14 10 تونس 28 15 واشنطن 19 13 الجزائر 21 13 نواكشوط 38 24 الرباط 20 10 أديس أبابا 24 09