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القدس 27 وموسكو 10.. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الاثنين

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كريمة حسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الاثنين 26 أكتوبر.

وتشير توقعات درجات الحرارة في بيروت وعمان 29 ، والخرطوم 39 درجة مئوية نهاراً.

بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 27، 29 على التوالي.

في حين تبلغ العظمى نهاراً على بكين 21 والصغرى 07، وموسكو 10 درجات مئوية نهاراً والصغرى 05.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية.

المدينة

العظمي

الصغري

المدينة

العظمي

الصغري

مكه

37

25

أنقرة

27

07

المدينة

36

19

إسطنبول

22

14

الرياض

32

16

إسلام أباد

28

12

المنامة

31

26

نيودلهي

32

17

أبوظبي

32

22

جاكرتا

32

23

الدوحة

32

24

بكين

21

07

الكويت

33

13

كوالالمبور

33

24

دمشق

30

12

طوكيو

21

13

بيروت

29

23

أثينا

24

15

عمان

29

15

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روما

21

13

القدس

27

16

باريس

13

07

غزة

29

20

مدريد

15

05

بغداد

34

16

برلين

15

07

مسقط

30

22

لندن

13

08

صنعاء

25

06

مونتريال

06

01

الخرطوم

39

26

موسكو

10

05

طرابلس

25

18

نيويورك

14

10

تونس

28

15

واشنطن

19

13

الجزائر

21

13

نواكشوط

38

24

الرباط

20

10

أديس أبابا

24

09

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    106,540

  • تعافي

    98,903

  • وفيات

    6,199

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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