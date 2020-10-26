شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: حصر المباني التي مر على إنشائها 75 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي لحصر المباني التي مر على انشائها ٧٥ عام وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ورؤساء الاحياء ولجنة التراث برئاسة الدكتور محمد الغندور. ووجه المحافظ خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من حصر تلك المباني في موعد غايته ٢٨ اكتوبر القادم لاتخاذ قرار بشانها في ضوء الحالة الإنشائية للمبني. الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارة قد اصدر قرار بتشكيل لجنة لحصر المباني التي مر عليها تلك الفترة على مستوي مصر. وكان المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد قد شارك في اجتماع اليوم للتنسيق بشأن البيانات المطلوب توافرها للمباني المار على انشاءها ٧٥ عام وارسالها للجنة العليا المشكلة بقرار السيد الدكتور مصطفى مدبولي قبل نهاية الاسبوع. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,540

تعافي 98,903

وفيات 6,199

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