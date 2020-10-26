شكرا لقرائتكم خبر عن «النوم المبكر والأكل الصحي».. أستاذة علوم طبية تقدم نصائح للوقاية من الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، اهمية التعايش مع فيروس كوفيد ١٩ في ظل الظروف العالمية المحيطة بنا، موجهاً الشكر للقيادة السياسية التي قدمت مستشفيات عزل على اعلي مستوى وقامت بتوفير كافة الأدوية والعقاقير الطبية التي احتاج اليها القطاع الصحي في الفترة الماضية.

وأشارت الدكتورة وجيدة أنور، الأستاذ بكلية الطب والفائزة بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية، خلال الندوة التي عقدتها جامعة عين شمس، الاحد، بعنوان «التعايش مع فيروس كورونا المستجد»، إلى ان تخصص «الصحة العامة» هام جدا في الوقاية من الأمراض لأن الوقاية دائما خير من العلاج.

ونوهت ببعض الخطوات لتقوية جهاز المناعة منها: النوم المبكر والاكل الصحي بالإضافة للسعاده والبعد عن الاكتئاب وممارسة بعض الرياضات الخفيفة واخد الاحتياطات والاجراءات الاحترازية.