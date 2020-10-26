شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأسبق: لا بد من التعايش مع كورونا.. ولا زلنا في الموجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وممثل الحكومة المصرية بالجامعة الأمريكية، بضرورة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه سيستمر على الأقل لمدة في المستقبل حتى يتم تجربة اللقاحات التي يتم إنتاجها حاليًا.
وأضاف «حاتم» خلال مشاركته في ندوة «التعايش مع فيروس كورونا المستجد» التي عقدت بجامعة عين شمس، الأحد، أنه «حتى الآن نحن في الموجة الأولى للفيروس، ولم ندخل في الموجة الثانية كبعض الدول الأخرى».
وتابع قائلًا: «يجب التنبيه بضرورة غسيل اليدين دائمًا وعدم لمس الفم والعينين وضرورة الحذر والحرص والتعامل بجدية مع المرض».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
106,540
-
تعافي
98,903
-
وفيات
6,199
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الأسبق: لا بد من التعايش مع كورونا.. ولا زلنا في الموجة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.