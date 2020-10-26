شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأسبق: لا بد من التعايش مع كورونا.. ولا زلنا في الموجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وممثل الحكومة المصرية بالجامعة الأمريكية، بضرورة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه سيستمر على الأقل لمدة في المستقبل حتى يتم تجربة اللقاحات التي يتم إنتاجها حاليًا.

وأضاف «حاتم» خلال مشاركته في ندوة «التعايش مع فيروس كورونا المستجد» التي عقدت بجامعة عين شمس، الأحد، أنه «حتى الآن نحن في الموجة الأولى للفيروس، ولم ندخل في الموجة الثانية كبعض الدول الأخرى».

وتابع قائلًا: «يجب التنبيه بضرورة غسيل اليدين دائمًا وعدم لمس الفم والعينين وضرورة الحذر والحرص والتعامل بجدية مع المرض».