شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية تناقش تأثير انتخابات الولايات المتحدة على مصر والمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ظهر اليوم الاثنين، حلقة نقاش الإعلاميين عبر الإنترنت تحت عنوان: “ما تأثير الإنتخابات الأمريكية القادمة على مصر والشرق الأوسط؟” وذلك يوم الاثنين 26أكتوبر 2020.

يتحدث فى اللقاء الدكتور بهجت قرنى، أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والسفير كريم حجاج، أستاذ ممارس بقسم السياسات العامة والإدارة ومدير مركز الوليد بن طلال للدراسات والأبحاث الأمريكية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويدير اللقاء الكاتب الصحفى عزت إبراهيم، رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي وبوابة الأهرام الإنجليزية.

وبالأمس دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الأمريكيين إلى الذهاب والتصويت شخصيا في الانتخابات الأمريكية من لجنة التصويت في فلوريدا، حيث كان يدلى بصوته. ودخل ترامب وهو يرتدى الكمامة قبل أن يزيلها للتحدث مع الصحفيين الموجودين في اللجنة.

وقال ترامب إن التصويت شخصيا مؤمن وأفضل من إرسال التصويت عبر البريد الذى هاجمه كثيرا باعتباره طريقة يمكن أن تتعرض للسرقة والاحتيال والتزييف، وقال ترامب إنه "يصوت لرجل يدعى دونالد ترامب". وانتظره مؤيدوه خارج لجنة التصويت وهم يرفعون الأعلام الأمريكية، وهتفوا "4 سنوات أخرى".

Advertisements

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن ترامب تصدّر عناوين الصحف العام الماضي عندما أعلن أنه يعتزم تغيير مقر إقامته الرئيسي إلى ويست بالم بيتش من نيويورك ، زاعمًا أنه عومل "معاملة سيئة للغاية من قبل القادة السياسيين في كل من المدينة والولاية" في نيويورك ، بينما ادعى أنه يدفع ضرائب بملايين الدولارات كل عام.

على عكس نيويورك ، لا تفرض فلوريدا ضريبة دخل شخصية. ومن المتوقع أن تكون فلوريدا ولاية رئيسية في تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية.