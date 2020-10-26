شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. وزير النقل يعلن دراسة إنشاء خط سكة حديد مع السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. Advertisements

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