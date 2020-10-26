النيابة تطلب التحريات والتقرير الجنائي حول حريق مصنع كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذي اندلع بمنطقة أبو رواش بكرداسة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت تقرير الأدلة الجنائية حول فحص آثار الحريق.
وأخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الأحد، حريقًا اندلع في كمية مخلفات بقطعة أرض بمركز كرداسة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بقرية "أبو رواش".
ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة مدير قطاع إطفاء أكتوبر.
وتبين نشوب حريق في مخلفات بقطعة أرض تتبع شركة حازم حسن. وأمكن محاصرة النيران والسسيطرة عليها سريعا.
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