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"التنبؤ بالفيضان": 48 ساعة خالية من الأمطار (خرائط)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع التخطيط، نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار في المركز، خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 27 أكتوبر 2020.

وجاءت كالتالي:

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الأحد 25 أكتوبر:
من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية.

يومي 26 و27 أكتوبر:
من المتوقع عدم سقوط أمطار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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